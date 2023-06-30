Стрелком, убившим в Кишиневском аэропорту пограничника и сотрудника охраны, оказался 43-летний гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в Молдову. Об этом сообщил премьер Дорин Речан.

«43-летнему гражданину Таджикистана отказали во въезде в Молдову из соображений безопасности. Во время сопровождения его в стерильную зону для оформления процедуры возврата в страну происхождения, он застрелил из оружия, отобранного у сотрудника пограничной полиции, пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Также он ранил пассажира, которому сейчас оказывают медпомощь», — сообщил премьер. (newsmaker.md)