Стоимость места в очереди для покупки нового iPhone варьируется от 20 до 400 тыс. руб.

Стоимость места в очереди для покупки нового IPhone в России варьируется от 20 до 400 тыс. руб. Об этом сообщили ТАСС два самых крупных сервиса по размещению объявлений — «Авито» и «Юла».

«Сразу же после вчерашней презентации на «Юле» стали появляться объявления c предложениями о продаже места в очередях за новинкой. Цены на эту услугу сейчас начинаются от 80 000 рублей и доходят до 100+ тысяч. Один из наших пользователей, например, готов занимать место за три дня до начала продаж», — сообщили в пресс-службе компании.

В «Авито» была зафиксирована практически аналогичная тенденция, минимальная стоимость предложенной услуги зафиксирована на уровне 20 тыс. руб. «Традиционно пользователи «Авито» предлагают услугу по занятию места в очереди за новым смартфоном в день продаж, первые подобные предложения появились еще 9 сентября, 11 сентября на Авито опубликовано 75 объявлений о продаже места в очереди за iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Самые предприимчивые готовы встать в очередь с 11 сентября, чтобы приобрести желанную новую модель одними из первых в стране. Стоимость услуги до 400 тыс. руб.», — сообщили там.

Также сервис сообщил, что подобные объявления имеют абсолютно разный характер. Например, 11 сентября было выложено сообщение о том, что целая команда из трех человек готова отстоять очередь за три дня до официальных продаж за 200 тысяч рублей. В объявлении сказано, что у «отряда» разработан план, как попасть в первую десятку покупателей. Другой пользователь готов занять очередь за три дня до начала продаж (17 сентября) за 150 тысяч рублей.