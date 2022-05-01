Apple стремится расширить разрыв между номерными моделями и флагманскими версиями iPhone 14, сообщает портал Phone Arena. Ожидается, что стоимость новой линейки смартфонов Apple будет начинаться с $800.

Так, начальные модели iPhone 14 и 14 Max, который придет на смену iPhone mini, не получат существенных изменений по сравнению с прошлогодними моделями. Ожидается, что Apple оценит iPhone 14 в $800, а iPhone 14 Max — в $900. Некоторые источники также отмечают, что 6,7-дюймовый iPhone 14 Max в может стоить $1 тыс.

iPhone 14 Pro с новым вырезом под фронтальную камеру и Face ID, 48-мегапиксельной камерой и чипсетом Apple A16 обойдется покупателям в $1,1 тыс., а старшая модель серии, iPhone 14 Pro Max — $1,3 тыс.

Презентация iPhone 14 должна пройти осенью 2022 года. (gazeta.ru)