За последние недели банки подняли стоимость покупки американской валюты, прировняв ее к курсу Центробанка. В отдельных банках курс подскочил до 1,7 маната, тогда как раньше финансовые структуры покупали доллары не дороже 1,69 маната.

Логическое объяснение здесь одно: отдельным банкам не хватает долларов, сказал корреспонденту # юрист и финансист Акрам Гасанов:

«Нужду в долларах испытывают не все поголовно финансовые структуры, поскольку покупать валюту по курсу Центробанка принялись некоторые банки. Отсюда следует вывод – Центробанк недостаточно насыщает спрос банков в долларах по текущему курсу. Иначе они не стали бы покупать доллары у населения по курсу 1,7 маната за доллар. Ведь это означает, что банк обслуживает клиентов, теряет на этом время и в итоге покупает по курсу Центробанка, когда можно было сделать это проще, купив несколько миллионов у регулятора».

Ситуация говорит о том, что некоторым банкам ЦБА продает недостаточно долларов и они фактически ступили на тропу конкуренции в погоне за небольшими долларовыми суммами. Такое неудивительно, учитывая монополизацию местной банковской системы и экономики в целом, считает Гасанов:

«Центробанк устанавливает официальный курс 1,7 маната за доллар, по которому обязуется продавать валюту банкам. Какой резон финансовой структуре приобретать доллары по этой же цене у населения, если можно купить в ЦБА? Получается, у нас установлены негласные лимиты на покупку долларов для граждан и, ко всему прочему, не покрывается спрос банков в долларах. Цель ясна – любой ценой сохранить валютные резервы, о чем, кстати, говорил глава государства, естественно, не подразумевая под этим незаконных путей — лимитов, временных ограничений (банки не продают доллары во второй половине дня, — Ред) и нежелания в достатке насыщать потребность банков в долларах по установленному курсу».

Кстати, ранее экономист Самир Алиев сообщил в соцсети, что банки повысили стоимость покупки американской валюты, подогнав ее под курс Центробанка.

По данным Oxu.Az, курс купли-продажи доллара в 26-ти азербайджанских банках следующий:

Access Bank — купля 1,699/продажа 1,7025 AZN;

AFB Bank — 1,7/1,7025 AZN;

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı — 1,697/1,702 AZN;

Azərbaycan Sənaye Bankı — 1,7/1,7025 AZN;

Azər-Türk Bank — 1,697/1,702 AZN;

Bank Avrasiya — 1,697/1,7025 AZN;

Bank of Baku — 1,7/1,7025 AZN;

BTB Bank — 1,7/1,7025 AZN;

Bank Respublika — 1,695/1,7025 AZN;

Premium Bank — 1,7/1,7025 AZN;

Bank VTB — 1,697/1,7025 AZN;

Express Bank — 1,697/1,7025 AZN;

Günay Bank — 1,697/1,7025 AZN;

Kapital Bank — 1,697/1,702 AZN;

Melli İran Bankı (бакинский филиал) — 1,7/1,7025 AZN (наличными);

Muğan Bank — 1,7/1,7025 AZN;

Naxçıvan Bank — 1,7/1,7025 AZN;

Yelo Bank — 1,7/1,7025 AZN;

Pakistan Milli Bankının (бакинский филиал) — 1,697/1,7025 AZN;

Paşa Bank — 1,697/1,702 AZN;

Rabitə Bank — 1,7/1,7025 AZN;

Turan Bank — 1,7/1,7025 AZN;

Unibank — 1,7/1,7025 AZN (наличными)

Xalq Bank — 1,7/1,7025 (наличными)

Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC — 1,6975/1,7025 (наличными)