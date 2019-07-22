Станет ли Саакашвили генеральным секретарем ООН?..

В конце минувшей недели почти одновременно прошли две информации об экс-президенте М.Саакашвили. Первая из них гласила, что Саакашвили остановил участие своей партии на выборах в Верховную Раду, чтобы не мешать В.Зеленскому и заодно увеличить шансы президентской партии.

Конечно, это весьма спорный момент, потому что некоторые политологи считают, что, совим участием в парламентских выборах он мог бы больше помочь украинскому президенту, чем созерцая выборный процесс со стороны. Нашлись и такие, кто в этом решении экс-президента уловил признаки сговора с украинским президентом Зеленским – якобы среди будущих членов команды Зеленского фигурирует и фамилия Саакашвили.

В принципе, такие предположения казались бы довольно вероятными, если не было бы другого обстоятельства: почти в тот же день поступило другое сообщение. На этот раз стало известно, что и новый премьер-министр Молдовы решил сотрудничать с Саакашвили, даже доверить ему проведение реформ в сфере правоохранительных органов…

Мы конечно, не будем вдаваться в детали этого сообщения, анализировать шансы Саакашвили на новом поприще. Известно только то, что он с большим вниманием отнесся к предложению молдавского премьера, даже, дал, как говорится, предварительное «добро». Но в том же сообщении оговаривалось, что президент Молдовы однозначным образом заявил, что в Молдове на высокие посты могут быть назначены только молдоване.

Таким образом вокруг персоны М.Саакашвили образуется уже второй политический скандал – на этот раз в Молдове. Думается, что Саакашвили только и это надо, т.к. предложение молдован так или иначе повысит интерес к М.Саакашвили и в Украине. И если таким макаром в более зрелые годы экс-президент вдруг станет даже генеральным секретарем ООН, мы лично этому вовсе не удивимся…

Считалось, что после российско-грузинской войны Запад полностью потерял интерес к Саакашвили, мало того, чуточку стал даже опасаться его – ведь, он открытым образом пытался спровоцировать напряженность между Западом и Россией. Но потом, можно сказать, что Саакашвили дал западным политикам понять, что они его еще вспомнят.

Во-первых, «грузинским мечтателям» не удалось полностью «разгромить» сторонников экс-президента, они по сей день являются основной оппозиционной силой в Грузии. Во-вторых, началась украинская политическая эпопея Саакашвили, который в свое время учился в Украине; сперва он стал губернатором Одессы, а потом уже одним из основных политических оппонентов бывшего президента П.Порошенко, который к сожалению, не смог проститься со своим олигархическим прошлым и олигархическими «замашками».

В итоге М.Саакашвили фактически был выдворен из второй родины – с Украины, которую он так ласково называл.

Все думали, что уже все – Саакашвили можно считать политическим «трупом». Но время показало, что противникам экс-президента не стоит торопиться с ликованием – Саакашвили еще не успел досказать все, он еще вернется. И вернулся: время показало, что причину его противостояния с президентом Украины П.Порошенко не надо было искать в своеобразном характере грузинского экс-президента. Да, народ Украины не стал переизбирать Порошенко на второй срок, а свои голоса отдал более молодому и нетрадиционному политику В.Зеленскому. Ясно было, что после избрания Зеленского уже возвращению М.Саакашвили в Украину ничего не помещает.

Так и стало, даже чувствовалось, что новый президент весьма дружелюбно настроен в отношении Саакашвили и новая власть в Украине не стала цепляться за некоторые формальности касательно грузинского экс-президента – все проблемы были быстро улажены, восстановили гражданство, зарегистрировали его партию и т.д.

Сейчас уже поступило предложение из Молдовы. У нас лично создается впечатление, что в Грузии, Украине и Молдове идут не только схожие, но и синхронные процессы; какая-та «невидимая рука» старается наконец-то навести порядок в этих странах, чтобы подготовить их к следующему этапу интеграционного процесса. О ближайших планах США на этом поприще мы уже писали. Весьма примечательно, что новый план в политических кругах называют «малым маршалловым планом».

Понятно, что в такой ситуации, когда нужно усилить антироссийский политический вектор в трех гуамовских странах, и феномен Саакашвили может стать весьма важным вспомогательным фактором давления на еще не совсем определившимся в отношении России правительствам и политикам Украины, Молдовы и Грузии. Так что, интересные процессы еще впереди – как говорится, скучать не будем…