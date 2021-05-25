25 мая 2021 года в рамках рабочего визита в Австрию состоялась встреча министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Как сообщает АПА со ссылкой на МИД, в ходе встречи министр отметил важность сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ.

Министр отметил, что после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года был положен конец 30-летнему конфликту, и подчеркнул, что оно создает широкие возможности для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ обеих стран.

В ходе встречи также был обсужден ряд вопросов, вытекающих из трехстороннего заявления. Было отмечено, что открытие региональных транспортных связей открывает новые возможности для всех государств региона, включая Армению, и дает Армении возможность извлечь выгоду из экономического сотрудничества и развития.

Стороны также обменялись мнениями о новой ситуации в регионе в постконфликтный период, происходящих в регионе процессах, мерах, принимаемых в направлении реализации трехсторонних заявлений, вопросах сотрудничества с ОБСЕ, процессах восстановления, реконструкции и реинтеграции освобожденных территорий.