Бывший министр культуры Кыргызстана Султан Раев избран генеральным секретарем ТЮРКСОЙ. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров КР.

Такое решение принято на заседании Совета министров культуры тюркских государств в городе Бурсе (Турция). Ранее эту международную организацию возглавляли известный деятель искусства Азербайджана Полад Бюль-Бюль оглы и общественный деятель Казахстана Дюсен Касеинов.

Международная организация ТЮРКСОЙ была создана в 1993 году со штаб-квартирой в городе Анкаре. Членами организации являются Азербайджан, Турция, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Венгрия, Молдова и ряд субъектов РФ – Татарстан, Алтай, Саха, Башкортостан и Хакасия имеют статус наблюдателя. Основной своей целью ТЮРКСОЙ ставит совершенствование и развитие культурных связей тюркского мира.

Султан Раев – журналист и народный писатель, заслуженный деятель культуры КР, лауреат Государственной премии имени Токтогула, лауреат престижных зарубежных и международных премий. В разные годы он занимал пост министра культуры Кыргызстана. (azattyk.org)