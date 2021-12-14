В Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

После встречи Президент Азербайджана и генеральный секретарь НАТО провели пресс-конференцию.

«Мы поддерживаем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией».

Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что обе страны являются ценными партнерами для НАТО.

Он отметил, что на протяжении долгих лет было налажено прочное партнерство, оно охватывало различные сферы.

«Азербайджан внес большой вклад в нашу миссию в Афганистане, сыграл важную роль в защите кабульского аэропорта, в эвакуации. Выражаю признательность за все эти ваши усилия и поддержку», — подчеркнул генеральный секретарь.

Азербайджан доказал, что является надежным партнером НАТО.

Об этом в свою очередь на пресс-конференции заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане началось в 2002 году и завершилось в конце августа нынешнего года.

Президент Азербайджана подчеркнул, что миротворцы Азербайджана одними из последних покинули Афганистан.

«Это было большим опытом совместной работы. Кроме того, сегодня мы имели возможность обсудить планы дальнейшего сотрудничества», — подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства довел до сведения то, что Азербайджан участвует в учениях НАТО.

Президент Ильхам Алиев сказал, что только в этом году Азербайджан провел 7 совместных военных учений с Турцией, являющейся активным и ведущим членом НАТО: «Это служит миру и стабильности в регионе».