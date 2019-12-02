Стали известны даты праздничных дней в Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы в 2020 году

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал распоряжение об установлении праздничных дней в Новруз байрамы, праздник Рамазан и Гурбан байрамы на 2020 год.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабмина, согласно распоряжению, в Новруз байрамы праздничными будут считаться 20, 21, 22, 23, 24 марта 2020 года, праздник Рамазан придется на 24, 25 мая, Гурбан байрамы — на 31 июля, 1 августа.

Согласно части 2 статьи 105 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, предусмотренные в распоряжении дни будут считаться нерабочими.

| 2019-12-02T19:46:27+00:00 2 декабря 2019, 23:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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