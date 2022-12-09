Определены дни праздников Новруз, Рамазан, Гурбан байрамы на 2023 год.

Как сообщает АПА, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, в 2023 году 20, 21, 22, 23, 24 марта определены как дни праздника Новруз, 21, 22 апреля – праздника Рамазан, 28, 29 июня — Гурбан байрамы.

В 2023 году 18, 19 и 25, 26 марта выпадают на субботу и воскресенье. Таким образом, в следующем году в связи с праздником Новруз 9 дней подряд будут нерабочими.

Эти дни считаются нерабочими днями.