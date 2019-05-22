США все еще сфокусированы на вопросе покупки Турцией С-400

США по-прежнему обеспокоены планами Турции по закупке С-400 и продолжают искать решение этого вопроса, так как хотят поддерживать отношения с Анкарой на должном уровне как с важным союзником, заявил в среду в Брюсселе новый главком сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс, сообщает РИА Новости.

Бывший командующий ВВС США в Европе и Африке, генерал Тод Уолтерс в начале мая заступил на пост нового верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе. Он также командует американскими силами в Европе.

«Мы по-прежнему сфокусированы на этом вопросе… Консультации продолжатся, ищем решение. США уже выразили свое мнение и продолжат работать, чтобы поддерживать должные отношения с Турцией, которые существуют между двумя союзниками. Турция остается важным союзником по НАТО», — заявил он журналистам, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать ситуацию вокруг планов по покупке Турцией российских комплексов.