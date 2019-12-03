США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 миллиарда

Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов, говорится в докладе американского торгового представителя.

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Это решение вызвало сильную критику со стороны США. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино. При этом в августе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Парижем и Вашингтоном достигнуто соглашение: как только будет введен цифровой налог на международном уровне, Франция отменит свой налог для крупнейших цифровых компаний (GAFA).