Около 6,5 миллиардов долларов, примерно половина пакета помощи, пойдет Министерству обороны США. Более 4 миллиардов долларов США будут направлены на оказание гуманитарной помощи беженцам, бегущим из Украины, и лицам, перемещенным внутри Украины, а также на оказание экстренной продовольственной помощи, медицинской помощи и неотложной поддержки уязвимым сообществам в регионе. Пакет предоставит почти 1,8 миллиарда долларов для удовлетворения экономических потребностей Украины и соседних стран, таких как вопросы кибербезопасности и энергетики.