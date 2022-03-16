Американский президент Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине военной, гуманитарной и экономической помощи в размере 13,6 миллиарда долларов.
Об этом он сообщил в Вашингтоне 15 марта, передает УНИАН.
«Я только что подписал закон о двухпартийном государственном финансировании, которое сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические 13,6 миллиарда долларов финансирования», — сказал он.
Около 6,5 миллиардов долларов, примерно половина пакета помощи, пойдет Министерству обороны США. Более 4 миллиардов долларов США будут направлены на оказание гуманитарной помощи беженцам, бегущим из Украины, и лицам, перемещенным внутри Украины, а также на оказание экстренной продовольственной помощи, медицинской помощи и неотложной поддержки уязвимым сообществам в регионе. Пакет предоставит почти 1,8 миллиарда долларов для удовлетворения экономических потребностей Украины и соседних стран, таких как вопросы кибербезопасности и энергетики.