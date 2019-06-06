Спасибо вам, Мария Захарова!

Объективность, как беременность, не может быть частичной или половинчатой. Антонимом слова объективность является слово предвзятость. А предвзятый журналист — уже и не журналист вовсе, а бумагомарака. Теперь, по сути. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не единожды становилась объектом жесткой и, зачастую, справедливой критики в азербайджанских СМИ. Порой она делала заявления, вызывавшие широкую гамму чувств — от удивления до возмущения. Но, уж коли мы, беру на себя наглость говорить от имени азербайджанских журналистов, критиковали госпожу Захарову за то, что было несправедливо ею сказано ранее, то нужно и поблагодарить ее за поддержку Азербайджана.

Госпожа Захарова безусловно права, говоря о том, что политизация спортивных мероприятий – это явление, противоречащее установочным решениям, в частности, принятым Организацией Объединённых Наций (ООН), и двусторонним, многосторонним договорённостям между странами. Такое заявление она сделала на брифинге в среду, отвечая на вопрос о попытках политизации финала Лиги УЕФА, который прошел в Баку 29 мая.

«С одной стороны мы должны привыкнуть к политизации в спорте, но это не значит, что мы должны с ней соглашаться. Политизация спортивных мероприятий – это явление, которое противоречит установочным решениям, в частности, принятым ООН, и двусторонним, многосторонним договорённостям между странами. Спорт нацелен на объединение, а не на разъединение. Я хочу напомнить, что всё то, что пришло к нам из древности, из античности, и традиции, которые были восстановлены в ХХ веке, свидетельствуют о том, что спортивные мероприятия как раз призваны снижать градус конфликтов, и даже военных действий. Мне кажется, эту традицию как раз и надо в первую очередь возрождать», — сказала Захарова.

Но в практике международных отношений эта традиция как раз и не укоренилась, сказала представитель МИД РФ, добавив, что было бы хорошо возобновить традицию использования крупных международных спортивных событий для снижения уровня конфликтов или даже прекращения военных действий.

Что касается вопросов безопасности, представитель МИД отметила, что она не может назвать Баку опасным городом. «Я с удовольствием приезжаю в этот город, я приезжала туда и как сотрудник министерства иностранных дел, в то же время я участвовала в каких-то неформальных мероприятиях, я была потрясена теми изменениями, которые коснулись столицы Азербайджана за последние десять лет. Я об этом регулярно говорю, поэтому Баку входит в мой личный список мест, в которых я с удовольствием приезжаю», — сказала Захарова.

Как видим, официальный представитель МИД России отвесила массу комплиментов нашей столице. Допускаю, что в армянских СМИ начнется кампания против госпожи Захаровой. Ведь, сам премьер-министр РА Никол Пашинян умудрился политизировать финал ЛЕ в Баку, попытавшийся героизировать футболиста лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна за его «героический» отказ приезжать на, возможно, важнейший матч в своей клубной карьере. Пашинян, напомню, назвал Азербайджан «расистской» страной. Не далеко от него ушли и практически все армянские СМИ. Они соревновались в том, кто больше напишет про Баку глупости и неправды. И вот — прилетел ответ от Марии Захаровой. Спасибо ей за поддержку и комплименты в адрес Баку.