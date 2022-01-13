Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Турцию воздерживаться от необдуманных заявлений насчет Казахстана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Турецкие власти завили, что Казахстану в настоящее время угрожает «бессмысленное ярмо», под которым он жил до распада СССР. Так Анкара отреагировала на ввод в Казахстан миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности, приглашенного президентом страны Касым-Жомартом Токаевым на фоне акций протестов.

«Мы рассчитываем, что турецкие официальные лица впредь будут воздерживаться от подобных непродуманных рассуждений вслух <…> Это трагическая, сложная, экстраординарная для Казахстана ситуация требовала сопряжения усилий и точно не должна рассматриваться как возможность навредить, половить рыбку в мутной воде», — призвала Захарова.