Совместное сообщение пресс-служб Министерства образования и Генеральной прокуратуры

По факту попытки самоубийства ученицы 8-го класса полной средней школы номер 162 Сабаильского района города Баку Элины Гаджиевой, 2004 года рождения, выбросившейся с третьего этажа своей школы, возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

В поступившем в АЗЕРТАДЖ совместном сообщении пресс-служб Министерства образования и Генеральной прокуратуры говорится, что продолжение предварительного следствия по уголовному делу поручено следственной группе, созданной в Бакинской городской прокуратуре. Были установлены и выслушаны руководство школы и класса, где училась Э.Гаджиева, а также другие свидетели, назначены различного вида экспертизы.

В настоящее время назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза по уголовному делу для выяснения причины и времени смерти, своевременно ли было сделано обращение в службу неотложной медицинской помощи, была ли оказана бригадой врачей Э.Гаджиевой необходимая медицинская помощь на месте и в больнице, было ли проведено обследование и лечение в порядке, соответствующем диагнозу, есть ли причинная связь между ее поздней доставкой в больницу и ее смертью и других важных обстоятельств.

Для обеспечения участия в проведении экспертизы высококвалифицированных экспертов, имеющих большой научный и практический опыт работы, привлечены профессиональные специалисты.

В целях обеспечения объективности уголовного расследования, устранения вероятности незаконного воздействия на круг свидетелей и расследования подробностей инцидента, согласно поручению министра образования, созданная по приказу Управления образования по городу Баку специальная комиссия, проведя служебную проверку, приняла решение расторгнуть трудовые договоры с директором школы и заместителем директора по воспитательной работе, принять соответствующие дисциплинарные меры против руководителя класса, в котором обучалась ученица, отстранить от работы психолога школы, назначить в школу опытного психолога.

Наряду с этим, в сообщении Бакинской городской прокуратуры и Управления образования по городу Баку от 6 апреля 2019 года отмечено целенаправленное распространение в статьях под различными заголовками, опубликованных в некоторых интернет-сайтах, несмотря на предупреждение о неразглашении в средствах массовой информации необоснованных информаций, оскорбляющих людей, ложных информаций, негативно влияющих на нормальное осуществление учебного процесса, а также информации, распространение которых запрещено законом, и которые вызывают замешательство в общественном мнении, а также не основанных на конкретных фактах сообщений, распространение которых запрещено законом.

Генеральная прокуратура еще раз предупреждает средства массовой информации и лиц, допустивших перечисленные нарушения, в том числе пользователей социальных сетей, соблюдать требования действующих законов.

Будет проведен мониторинг для предотвращения распространения информаций, которые не соответствуют действительности, составляют тайну следствия, считаются конфиденциальной по уголовному делу и которыми, не проверив достоверность в связи с самой Э. Гаджиевой, ее семьей и ближайшим окружением, поделились пользователи, а также других противоправных действий, будут приняты самые серьезные меры ответственности в отношении лиц, допустивших подобные действия.

В настоящее время, полностью и тщательно исследовав все обстоятельства по уголовному делу, продолжаются другие необходимые следственно-оперативные меры по установлению круга виновных лиц, допустивших нарушения закона.