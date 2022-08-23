20 августа в столице Чехии – Праге начала свою работу XXVI Генеральная конференция Международного совета музеев (ИКОМ), сообщает #.

На этом престижном мероприятии нашу страну представляет обширная делегация Национального комитета ИКОМ Азербайджана.

В первый день генеральной конференции, прошедшей под девизом «Сила музеев», председатель Национального комитета ИКОМ Азербайджана, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова представила отчет о трехлетней деятельности Национального комитета. Она также выступила на тему «Инклюзивный музей» на конференции Международного комитета этнографических музеев и коллекций ИКОМ.

В трехлетнем отчете за 2019-2021 гг. Ш.Меликова рассказала о нововведениях в музейной сфере нашей страны, организованных мероприятиях, международных конференциях, онлайн-деятельности музеев в период карантина в 2020-2021 гг., разработке проектов виртуальных туров, об агитационных кампаниях в период 44-дневной Отечественной войны, организованных Национальным комитетом.

В своем выступлении на тему «Инклюзивный музей» она рассказала о богатом опыте Азербайджанского национального музея ковра как первого инклюзивного музея нашей страны, о применяемых в этой области инновациях и реализованных проектах. В своем выступлении Ш.Меликова отметила, что инклюзивная деятельность возглавляемого ею учреждения высоко оценивается зарубежными музеями и организациями.

Участники Генеральной конференции с большим интересом заслушали выступления председателя Национального комитета Азербайджана, а также высоко оценили издания музея.

Отметим, что следующее выступление Ш.Меликовой – на тему «Разрушение культурно-исторических памятников и музеев во время войны и военных конфликтов на примере Карабаха» – состоится на конференции Международного комитета ИКОМ по управлению рисками в условиях стихийных бедствий.

Наряду с этим Ширин Меликова и специалисты из ряда стран примут участие в совместной сессии INTERCOM и CIMAM, в ходе которой участники обсудят текущее положение и проблемы в сфере музейного управления.

XXVI Генеральная конференция Международного совета музеев (ИКОМ) завершит свою работу 28 августа.

Следует отметить, что проводимая с 1948 года раз в три года Генеральная конференция собирает международное музейное сообщество для обмена идеями по важной теме и направлена на расширение международного сотрудничества.