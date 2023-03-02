2 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Чабу Кёрёши.

Как сообщает #, выразив благодарность за приглашение на Саммит Движения неприсоединения, Чаба Кёрёши сказал, что Движение является институтом, играющим важную роль в системе международных отношений. Отметив, что за время председательства Азербайджана роль Движения в Генеральной Ассамблее ООН, в международных отношениях в целом еще больше укрепилась, он подчеркнул, что наша страна выступила с практическими предложениями по институционализации Движения. Чаба Кёрёши также выразил признательность за поддержку, оказанную Генеральной Ассамблее ООН как с финансовой точки зрения, так и посредством кадров, оценил работу азербайджанского специалиста в офисе Генеральной Ассамблеи как положительный фактор.

Глава государства, в свою очередь, поблагодарил Чабу Кёрёши за участие в Саммите Движения неприсоединения, сказал, что придает особое значение развитию сотрудничества с высшими органами ООН, включая Генеральную Ассамблею. Президент Ильхам Алиев напомнил, что по инициативе Азербайджана как председателя Движения неприсоединения была проведена специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН против COVID-19.

Подчеркнув, что Азербайджан столкнулся с широкомасштабной минной проблемой, после окончания войны — с 10 ноября 2020 года по настоящее время в результате разрыва мин погибли или получили ранения около 300 наших граждан, глава государства довел до внимания, что в настоящее время Азербайджан проводит широкомасштабную восстановительную и строительную работу на освобожденных от оккупации территориях. Отметив, что Азербайджан выступил с инициативой учреждения новой Цели устойчивого развития по разминированию, президент Ильхам Алиев подчеркнул важность проведения дискуссий в связи с этим в рамках Организации Объединенных Наций, коснулся вопроса проведения реформ в высших органах ООН.

На встрече также состоялся обмен мнениями по глобальным изменениям климата, проблемам водных ресурсов и продовольственной безопасности.