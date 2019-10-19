Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд

Бизнесмен украинского происхождения и советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин сообщил, что во время президентства Петра Порошенко его окружение незаконно изъяло $1,5 млрд, передает РИА «Новости».

Согласно его сведениям, Порошенко и его люди присвоили себе средства, которые были получены в ходе спецконфискации у окружения бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Кислин утверждает, что эти деньги в бюджет Украины не дошли.

При этом он заявил, что среди $1,5 млрд не было средств Януковича.

«Пришли, арестовали деньги других людей, не Януковича», — добавил Кислин.

Он также сообщил, ссылаясь на свои данные, что сумма в размере $503 млн из этих средств была переведена Порошенко.

| 2019-10-19T20:08:23+00:00 19 октября 2019, 22:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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