Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд

Бизнесмен украинского происхождения и советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин сообщил, что во время президентства Петра Порошенко его окружение незаконно изъяло $1,5 млрд, передает РИА «Новости».

Согласно его сведениям, Порошенко и его люди присвоили себе средства, которые были получены в ходе спецконфискации у окружения бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Кислин утверждает, что эти деньги в бюджет Украины не дошли.

При этом он заявил, что среди $1,5 млрд не было средств Януковича.

«Пришли, арестовали деньги других людей, не Януковича», — добавил Кислин.

Он также сообщил, ссылаясь на свои данные, что сумма в размере $503 млн из этих средств была переведена Порошенко.