Экс-советник 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн уверен, что в стране может произойти военный переворот. Об этом сообщает издание HuffPost.

По словам бывшего советника американского главы, военный переворот в США по образцу Мьянмы непременно «должен случиться».

«Это должно произойти», — заявил Флинн.

Кроме того, Флинн поделился своим видением военного переворота и диктатуры в США.

«Я хочу знать, почему то, что случилось в Мьянме, не может произойти здесь?» — спросили у бывшего советница по нацбезопасности.

На что Флин ответил, что «нет причин» и переворот может произойти.(Газета.Ru)