Бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон признал, что участвовал в планировании переворотов в зарубежных странах.

Сенсационное заявление прозвучало во время интервью Болтона ведущему CNN Джейку Тэпперу.

«Как человек, который помогал планировать перевороты, не здесь, а в других местах, (могу сказать) это требует много работы», — сказал Болтон, опровергая утверждения о том, что Трамп предпринял попытку госпереворота во время штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Уточняя, о каких госпереворотах именно идет речь, Болтон упомянул неудачную попытку государственного переворота в Венесуэле в 2019 году.

По его мнению, экс-президент спровоцировал штурм Капитолия с целью выиграть время для оспаривания результатов выборов в законодательных собраниях штатов.