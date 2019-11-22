Советник правительства Израиля озвучил обвинения против Нетаньяху

Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит решил предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху в получении взятки по так называемому «делу 4000», еще по двум делам — в мошенничестве и обмане общественного доверия.
«Я сегодня рассказал адвокатам Нетаньяху о моем решении подать против него обвинительное заключение по трем делам», — сказал Мандельблит журналистам.
«Речь идет о «деле 4000». Здесь я решил обвинить премьер-министра в получении взятки, мошенничестве и обмане общественного доверия… Дальше я говорю о «деле 2000». Здесь я обвиняю премьер-министра в мошенничестве, обмане общественного доверия… По «делу 1000″ — Нетаньяху обвиняется в мошенничестве и обмане общественного доверия», — добавил он.
Мандельблит отметил, что расследование по делам Нетаньяху велось «ответственно и справедливо». «Только после того, как я убедился, что здесь есть серьезная доказательная база, я решил обвинить Нетаньяху по трем делам… Мне было сложно принять решение, но я верю, что я принял справедливое, правильное решение. Все, что я делал по отношению к этим решениям, я делал ради народа Израиля и государства Израиль», — сказал он.(РИА Новости)