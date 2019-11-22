Советник правительства Израиля озвучил обвинения против Нетаньяху

Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит решил предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху в получении взятки по так называемому «делу 4000», еще по двум делам — в мошенничестве и обмане общественного доверия.

«Я сегодня рассказал адвокатам Нетаньяху о моем решении подать против него обвинительное заключение по трем делам», — сказал Мандельблит журналистам.

«Речь идет о «деле 4000». Здесь я решил обвинить премьер-министра в получении взятки, мошенничестве и обмане общественного доверия… Дальше я говорю о «деле 2000». Здесь я обвиняю премьер-министра в мошенничестве, обмане общественного доверия… По «делу 1000″ — Нетаньяху обвиняется в мошенничестве и обмане общественного доверия», — добавил он.