В Израиле проходят пятые за последние менее чем четыре года парламентские выборы. Около 6,8 миллиона избирателей должны выбрать 120 депутатов кнессета 25-го созыва, избирательные участки открылись во вторник, 1 ноября.

Лидер право-консервативной оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется с помощью ультраправых вернуться на пост главы правительства. 73-летний политик выразил готовность к созданию коалиции с правоэкстремистским лагерем, который, согласно опросам, впервые может одержать на выборах третье место.

По результатам последних предвыборных опросов, национал-либеральная партия Нетаньяху «Ликуд» вновь сможет одержать победу на выборах, однако неясно, сможет ли его право-религиозный лагерь получить большинство в парламенте. Наблюдатели не исключают по итогам выборов новой тупиковой ситуации между лагерем Нетантьяху и его противниками во главе с 58-летним премьер-министром Яиром Лапидом, являющимся лидером либеральной партии «Еш Атид».

В лагерь Лапида, высказавшегося за создание независимого палестинского государства, входит широкий спектр партий как правого, так и левого толка, отмечает dpa. Их объединяет стремление не допустить возвращения на пост премьера Нетаньяху, против которого возбуждено уголовное дело по обвинению в коррупции.

На исход выборов, по мнению наблюдателей, повлияют проарабские партии и правые экстремисты. Решающей считается явка на выборы арабских избирателей.

После закрытия избирательных участков в 21.00 (23.00 по бакинскому) ожидаются первые прогнозы исхода голосования. Предварительные результаты будут опубликованы не ранее 3 ноября, отмечает dpa. По итогам выборов президент Израиля Ицхак Герцог примет решение, какому политику он поручит сформировать правительство, затем у кандидата будут четыре недели на создание коалиции.