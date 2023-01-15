В Тель-Авиве состоялась многотысячная акция протеста против правительства Нетаньяху.

По оценкам полиции в демонстрации в Тель-Авиве приняли участие около 80 тысяч человек. Она инициирована «Движением за чистоту власти» и другими организациями, участвовавшими в последние годы в протестах против Нетаньяху.

В нескольких городах Израиля также бушуют протесты.

Протесты в основном направлены против планов министра юстиции Ярива Левина намеренно ослабить судебную систему в стране. Это была крупнейшая на сегодняшний день демонстрация против нового правительства, которое было приведено к присяге в конце декабря. Протесты также прошли в Хайфе и Иерусалиме.

Правительство Нетаньяху планирует далеко идущие реформы судебной системы. Большинство в парламенте сможет принять закон, даже если Верховный суд сочтет его противоречащим Основному закону. Министр юстиции Левин также хочет изменить состав органа, назначающего судей. Например, он обвиняет Верховный суд в чрезмерном вмешательстве в политические решения.

Глава Верховного суда Израиля Эстер Чаут в четверг в необычно резкой манере речи предупредила о «смертельном ударе» по независимости судей. По ее словам, в результате планируемых реформ демократическая идентичность страны будет полностью искажена. Затем Левин обвинил Чаута в том, что тот встал на сторону оппозиции.

Ультраправый министр полиции Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о подавлении демонстрантов в начале недели.

Правительство переизбранного премьер-министра Биньямина Нетаньяху – самое ультраправое правительство, которое когда-либо было у Израиля. Впервые в нем представлены и крайне правые политики. (Анадолу)