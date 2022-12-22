Лидер партии «Ликуд» и бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту страны Ицхаку Герцогу о формировании нового кабинета министров страны.

Нетаньяху провел телефонный разговор с Герцогом за несколько минут до истечения срока, установленного для создания кабинета.

«Благодаря огромной общественной поддержке, которую мы получили на последних выборах, я смог создать правительство, которое будет работать на благо всех граждан Израиля», — сказал Нетаньяху.

По данным местных СМИ, заседание парламента для вотума доверия новому правительству состоится 2 января.

Президент Израиля Ицхак Герцог 13 ноября официально поручил лидеру партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху сформировать правительство.

По итогам состоявшихся 1 ноября досрочных парламентских выборов в Израиле возглавляемый Биньямином Нетаньяху блок получил большинство мест в Кнессете.