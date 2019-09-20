Совет Безопасности ООН осудил теракты в Афганистане

Члены Совбеза ООН осуждают недавние террористические атаки в Афганистане, в том числе в городе Калат провинции Забуль, говорится в заявлении СБ.

Машина взорвалась в Калате в четверг возле центральной больницы города, все жертвы — мирные жители, пациенты и врачи. Раненые были направлены в частные клиники в связи с тем, что больница была повреждена при взрыве. По данным ООН, по меньшей мере 20 человек погибли, более 95 ранены.

«Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили продолжающиеся атаки в Афганистане в последние недели, в том числе в Калате», — сказано в заявлении.