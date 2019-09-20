Совет Безопасности ООН осудил теракты в Афганистане

Члены Совбеза ООН осуждают недавние террористические атаки в Афганистане, в том числе в городе Калат провинции Забуль, говорится в заявлении СБ.
Машина взорвалась в Калате в четверг возле центральной больницы города, все жертвы — мирные жители, пациенты и врачи. Раненые были направлены в частные клиники в связи с тем, что больница была повреждена при взрыве. По данным ООН, по меньшей мере 20 человек погибли, более 95 ранены.
«Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили продолжающиеся атаки в Афганистане в последние недели, в том числе в Калате», — сказано в заявлении.
Члены СБ ООН также осуждают взрыв, произошедший 17 сентября рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван. В результате взрыва 38 человек погибли, более 80 пострадали.(РИА Новости)
| 2019-09-20T09:19:08+00:00 20 сентября 2019, 11:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss