Эстония, Франция и Ирландия созывают срочное заседание Совета Безопасности ООН для рассмотрения ситуации вокруг ареста в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Голос Америки.

Обсуждение состоится за закрытыми дверями в неформальном формате, поэтому никто из стран, представленных в Совбезе, не может выступить против заседания.

Ранее пресс-секретарь верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что в ООН «шокированы незаконным арестом и удержанием» Протасевича, «угрозой применения военной силы» для его задержания и «злоупотреблением государственной власти против журналиста, который выполняет функции, защищенные международным правом».

«Мы боимся за безопасность Романа Протасевича и хотим получить гарантии, что к нему относятся по-человечески и не применяют пытки. Его появление на государственном телевидении прошлой ночью не было убедительным, учитывая очевидные синяки на лице. Есть высокая вероятность того, что это появление не было добровольным, а «признание» в серьезных преступлениях — вынужденные», — говорится в заявлении Колвилла.

Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен на аэродроме Минска якобы за сигнал о минировании. По поручению Александра Лукашенко для его сопровождения в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту лайнера находились редактор внесенного в Беларуси в список экстремистских Телеграм-канала «Беларусь головного мозга», бывший редактор также признанного в Беларуси экстремистским Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Обоих задержали.

Евросоюз и США осудили принудительную посадку в Минске лайнера Ryanair, а также потребовали освобождения Протасевича.