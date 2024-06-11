Совет безопасности ООН на голосовании в понедельник поддержал предложенный США план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Он включает в себя прекращение огня, поэтапное освобождение заложников и вывод израильских военных из сектора.

За резолюцию, призывающую стороны конфликта, Израиль и радикальное движение ХАМАС, принять план «немедленно» и «без дополнительных условий» проголосовали 14 из 15 членов Совета. Россия воздержалась.

План был представлен в конце мая президентом США Джо Байденом. Первый этап предусматривает обмен заложниками и заключёнными в Израиле палестинцами и временное прекращение огня.

Второй — окончательное освобождение заложников, полное прекращение боевых действий и полный вывод израильских войск из Газы.

На финальной стадии предполагается подготовить международный план по восстановлению сектора, подвергшегося масштабным разрушениям в ходе операции израильской армии, движение ХАМАС, признанное террористическим в США и Евросоюзе, должно будет выдать Израилю тела погибших заложников.

В тексте также подтверждается «непоколебимая приверженность» Совета безопасности по поддержке плана создания независимого палестинского государства. «В этой связи подчеркивается важность объединения сектора Газа с Западным берегом реки Иордан под управлением Палестинской автономией», — добавляется в резолюции.

Израиль ранее сообщал о принципиальном согласии на предложенные условия. Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд в понедельник отметила, что если на выполнение плана согласится ХАМАС, боевые действия в секторе могут прекратиться уже сегодня.

В движении заявили, что «приветствуют принятие резолюции», не прокомментировав готовность к её немедленному исполнению. (svoboda.org)