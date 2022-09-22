Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в рамках Генассамблеи ООН, призвали реформировать Совет Безопасности организации. Предложения с трибуны ООН прозвучали на фоне объявления Россией — одним из постоянных членов Совбеза — частичной мобилизации.

По словам Байдена, члены Совета Безопасности ООН должны воздерживаться от применения права вето — за исключением редких, чрезвычайных ситуаций — для того, чтобы Совет оставался авторитетным и эффективным. Он также призвал увеличить количество как постоянных, так и непостоянных представителей Совета.

«Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся в соседнюю страну, в попытке стереть с карты мира суверенное государство. Россия бессовестно нарушила основные положения Устава Организации Объединенных Наций. Нет ничего важнее, чем четкий запрет на захват странами территории своего соседа силой», — заявил Байден.

Байден призвал добавить новых участников в совбез и ограничить использование вето «кроме совсем чрезвычайных ситуаций». За реформу выступил также канцлер Германии Олаф Шольц. Он также заявил, что Германия выразила готовность стать постоянным членом Совета Безопасности ООН и выступил за реформу Совбеза и его расширение. По мнению Берлина, страны Азии, Африки и Южной Америки должны иметь большее политическое влияние на мировой арене. (moscowtimes.ru)