Совершено первое преступление в космосе

В NASA начали расследование первого в истории преступления, совершенного на Международной космической станции (МКС), сообщает The New York Times.

Отмечается, что астронавт Энн МакКлейн незаконно получила доступ к банковскому счету своей бывшей супруги Саммер Уорден.

По данным издания, Уорден подала жалобу в Федеральную торговую комиссию, а ее семья в Управление Генерального инспектора НАСА, обвинив МакКлейн в краже личных данных и неправомерном доступе к личным финансовым отчетам бывшей супруги.

Космонавт признала, что следила за счетами Уорден для того, чтобы узнать, удается ли бывшей жене оплачивать счета и ухаживать за их общим ребенком.

«Она (Энн МакКлейн) категорически отрицает, что сделала что-то плохое», — сказал адвокат МакКлейн Расти Хардин.

По правилам МКС, астронавты, совершившие преступление в космосе, должны отвечать за него согласно законам своей страны.