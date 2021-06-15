Глава NASA Билл Нельсон посоветовал Вашингтону внимательно следить за совместными планами Москвы и Китая в космической сфере, чтобы не отставать от конкурентов. Об этом пишет РИА «Новости».

Нельсон сделал заявление в предверии конференции GLEX-2021, на которой, по его словам, Россия и Китай анонсируют совместные проекты.

«Интересно последить за этим, поскольку, как бы мы не сотрудничали, для нас будет важно доставить первую женщину и первого не белого человека на поверхность Луны раньше, чем это сделают наши конкуренты», — сказал Нельсон.