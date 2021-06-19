Китайская обитаемая многомодульная космическая станция по объему внутреннего жилого пространства напоминает советско-российский «Мир» и американский Skylab, пишет The Drive.

Американское издание напоминает, что развитие китайской пилотируемой космонавтики происходит на фоне устаревания Международной космической станции и активного освоения Пекином космоса.

Среди важнейших достижений Китая последнего времени в космонавтике The Drive называет, в частности, доставку на Землю образцов лунного грунта, действующий марсоход и запуск аналога американского мини-шаттла X-37B.

Издание отмечает, что в настоящее время Пекин активно развивает сотрудничество с Россией в космонавтике.

Отмечается, что ряд космических технологий, развиваемых Китаем, может иметь двойное назначение, представляя тем самым опасность для США.

В июне китайская ракета Long March 2F с пилотируемым космическим кораблем Shenzhou 12, на борту которого находились три тайконавта, была запущена к строящейся орбитальной станции Tiangong (lenta. ru)