Исследовательская служба Конгресса США представила доклад о милитаризации космоса, в котором авторы увидели угрозу в российских и китайских исследованиях. Об этом сообщает RT.

«Противники, такие как Китай и Россия, изучили концепции ведения войны и сосредоточились на космических системах», — говорится в документе. Речь идет о лазерах, микроволновом и ядерном оружии, задача которого детонировать в космосе и вызвать электромагнитный импульс.

Исследователи посоветовали конгрессменам узнать, какие меры США могут предпринять для защиты своих спутников.

Ранее командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд рассказал о разработке космического оружия в России и Китае. Американский генерал считает, что Москва и Пекин разрабатывают продвинутые системы оружия для космоса, включая лазеры и спутники-истребители (lenta. ru)