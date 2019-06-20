Социальная политика президента, монополисты и прогнозы экономистов…

Этот год был официально объявлен годом поэта Имадеддина Насими. Но без преувеличения можно сказать, что он стал годом интенсивной и углубленной социальной политики. Именно в этом году президент страны официально заявил, что Азербайджан со временем станет социальным государством. Признаться, сперва многие в этих словах искали политический подтекст, нежели социально –экономический, отнеся слова президента в лучшем случае, к отдаленной перспективе.

Но есть такая поговорка, что дорогу осилит идущий: азербайджанский президент в течении буквально нескольких месяцев издал несколько распоряжений, которые вывели страну по социальным параметрам и показателям не только в лидеры региона, но на самые передовые позиции среди стран СНГ. Теперь можно однозначно сказать, социально-экономический климат страны соответствует ее экономической мощи – жизнь в стране – лидере Южного Кавказа рано или поздно должна было быть адекватной к ее экономическим индексам.

Последнее же распоряжение президента о повышении размера минимальной зарплаты можно сказать, что вообще, стало пиком его социальных инициатив.

Но, как любая серьезная политика, и серьезные шаги нашего президента и правительства, новые социальные инициативы вызывают, и в принципе, должны вызывать серьезные обсуждения в среде экономистов и социальных экспертов.

Первым вопросом, конечно, является то, что, а не вызовут ли новые «социальные инъекции» очередную волну инфляции?

В эти дни мы старались внимательно следить за оценками и анализами экономистов-экспертов страны. Надо сказать, что почти все они сходятся во мнении, что социальный пакет президента так или иначе предусмотрен в бюджете страны за текущий год, т.е. печатать деньги нам ни придется. Вдобавок, несмотря на сложные геополитические процессы в мире и регионе резкое снижение цен на основной продукт страны – на нефть, как минимум, в этом году не прогнозируется, по той простой причине, что такие экспортеры нефти как Иран или Венесуэла вряд ли в этом году вернутся на нефтяной рынок с полной мощью.

Конечно, есть такой фактор, как США, которые, чтобы компенсировать потери своих союзников после введения санкций против недругов Вашингтона, увеличивают свои «инъекции» в мировой нефтяной рынок. Но все же будем надеяться, что обвального падения цены на нефть, как минимум, в этом году не будет.

Но есть другая, не менее важная проблема: в Азербайджане цены продолжают расти. Конечно, темпы отнюдь не такие, как это было в первые годы девальвации, но процесс роста цен все –таки продолжается и носит систематический характер.

По этой причине, некоторые экономисты предлагают не бежать за математическими числами в социальной политике, а шаг за шагом попытаться корректировать политику формирования цен товаров и услуг в стране.

Понятно, что формирование цен исключительная прерогатива рынка. Но этот способ эффективен лишь тогда, когда рынок полностью свободен и не зависит от натиска монополистов. И не секрет, что несмотря на систематические усилия и на постоянные призывы покончить с монополизмом в экономике, нам еще не удалось существенно продвинуться в этом направлении.

Дело в том, что сама экономическая модель страны в каком – то смысле способствует усилению монополизма – наша экономика еще далека от «экономики равных возможностей». Не секрет, что многие отрасли экономики находятся под контролем чиновничьего–бюрократического аппарата страны. В таком случае появление у населения дополнительной денежной массы не отразится существенным образом ни на уровне жизни, ни даже на покупательной способности – вся масса денег потечет в карманы монополистов.

Когда слушаешь, например, фермеров и сравниваешь реальное положение дел на рынке сельскохозяйственных товаров, буквально, приходишь в ужас–ведь, таких разниц в принципе, не должно быть!

Представьте себе, несмотря на то, что те или иные фрукты или овощи в буквальном смысле, изобилуют в районах и селах, и их фактически некуда реализовать, цены на базарах и супермаркетах пугающие! Ведь, ни нужно быть А.Смитом или Д.Риккардо, чтобы понять, что причина тут одна: рынок контролируется несколькими монополистами…

В свое время в экономической литературе стран СНГ, особенно, России, была такое ходячее выражение: естественные монополии.

Конечно, в это выражение выкладывался чуть иной смысл, но в некоторых странах СНГ, в том числе, в Азербайджане возникли не только естественные, но и неприкосновенные монополии– опять же благодаря нашему бюрократически- чиновничьему аппарату…

Президент и правительство страны всячески стараются увеличить доходы населения, чтобы повысить их покупательную способность, но это не получается, как хотелось бы, потому что благодаря нашим монополистам подавляющая часть населения остается в плену «товаров первой необходимости», довольствуясь лишь с тем, что может оплатить товары и услуги первой необходимости – еду, одежду, лекарства, и, конечно же, коммунальные услуги…

А вот, например, о других радостях жизни — об автомобиле, хорошей квартире, о летнем или зимнем отдыхе — о путешествии куда -нибудь даже думать не приходится – ведь, все это уже не для простого народа…