Как известно с 1988 года с начала территориальных претензий Армении к Азербайджану Нахчыван находится в изоляции.

Почти 30-летняя изоляция не могла не сказаться на уровне жизни в автономной республике. Многие отрасли экономики, процветающие в советское время, пришли в упадок. Добраться туда можно на автобусе, но через территорию Ирана, авиаперелёт — это, конечно, самый быстрый способ добраться до нужного места,

На днях в # обратился житель Нахчывана Камран Исмаилов. Как отметил Исмаилов, государственные структуры вместо того, чтобы помогать автономной республике, пытаются нажиться на проблемах.

По его словам, раньше желающие посетить Нахчыван за билет на самолет платили 50 манатов. «А несколько дней назад руководство государственной компании азербайджанские авиалинии AZAL решило повысить стоимость авиабилетов с пятидесяти до 60 манатов», — сообщил нам житель Нахчывана.

Действительно, 16 июля 2022 года государственная компания AZAL заявила о повышении стоимости билетов из Баку в Нахчыван и из Нахчывана в Баку с 50 до 60 манатов. Повышение цен руководство компании объяснило решением Кабмина о двукратном уменьшении дотации, выделенной воздушным линиям «Бакы – Нахчыван» и «Нахчыван – Бакы» (https://www.bbc.com/azeri/articles/cqq5d0x30y9o).

Как заявил # экономист Натик Джафарли, прежде чем повысить стоимость авиабилетов в Нахчыван и обратно, AZAL должен был, прежде всего, разъяснить общественности себестоимость полетов.

«Хочу отметить, что пассажиры во время полетов в Нахчыван и обратно не пользуются теми удобствами, которые предоставлены лицам, пользующимся международными авиалиниями. Поэтому непонятно, почему летающие в Нахчыван должны платить компании AZAL 60 манатов за один авиабилет. Хочу также напомнить, что стоимость билетов на самолеты, совершающие перелеты между европейскими столицами, ниже, чем цены на авиабилеты в Нахчыван», — отметил экономист.

Как отметил экономист, AZAL объясняет решение о повышении цен на авиабилеты решением Кабинета министров. «Если это так, то компания должна была обратиться в Кабмин, с предложением поручить формирование цен на авиабилеты в Нахчыван Тарифному совету. Думаю, что Тарифный совет обязательно учел бы положение Нахчывана, и цены на авиабилеты стоили бы намного дешевле», — считает экономист.

Мы решили выяснить, обращался ли AZAL в Кабинет министров относительно формирования цен на билеты и собирается ли отказаться от права устанавливать цены на авиабилеты в Нахчыван. С этим вопросом мы обратились к главе пресс- службы AZAL Паша Васифоглу. «Мне об этом ничего не известно», — сказал нам Паша Васифоглу.