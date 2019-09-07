Состоялась церемония открытия XVII чемпионата мира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

7 сентября в отеле «Boulevard» при финансовой поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, организационном содействии Ассоциации интеллектуальных клубов Азербайджана состоялась церемония открытия XVII чемпионата мира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, министр налогов Микаил Джаббаров и другие официальные лица.

В чемпионате, в котором Азербайджан представлен 11 командами, участвуют 75 команд из 29 стран (Азербайджан, Австрия, Великобритания, Беларусь, Германия, Грузия, Израиль, Испания, Казахстан, Канада, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Польша, Россия, США, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония).

Отметим, что руководство страны всегда уделяет особое внимание развитию интеллектуальных игр в Азербайджане. По инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева первые чемпионаты мира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» были проведены именно в Баку в 2002, 2003 и 2004 годах.

Решение о проведении в Азербайджане XVII чемпионата было принято Международной ассоциацией клубов «Что? Где? Когда?» 20 октября 2018 года на основе обращения Ассоциации интеллектуальных клубов Азербайджана.

Чемпионат завершится 8 сентября.