События в Гяндже как попытка дискредитации социальных сетей в Интернете

Беспорядки в городе Гянджа, приведшие к гибели двух офицеров полиции, стали невиданным событием в новейшей истории Азербайджана. Акты насилия со стороны протестующих, и в том числе верующих были и ранее. Но это были спонтанные действия, и орудием участников акции были максимум камни или доски. При этом агрессия была нецеленаправленной, а скорее являлась эмоциональной реакцией на меры сил правопорядка.

В этот раз же речь идет о прибытии на акцию с заранее заготовленными видами холодного оружия и преднамеренном нанесении смертельных ударов по сотрудникам полиции.

Судя, по всему речь идет, о масштабной и многоходовой провокации, направленной на нагнетание страха у людей, подрыва у них чувства стабильности в обществе и эффективности деятельности органов власти и правопорядка, порождение недоверия между истинно верующими и приверженцами светского образа жизни.

Еще одной целью, вероятно, может быть и дискредитация социальных сетей в Интернете.

Ибо призывы к несогласованной акции протеста, откровенным противоправным действиям осуществлялись через социальные сети. И сегодня уже после событий в Гяндже через facebook распространяются призывы провести аналогичную акцию в Сумгайыте, явиться на нее с тупыми и колюще-режущими предметами…

Конечно же, это не может не вызывать негодования и отвращения у нормальных, здравомыслящих людей.

Подобные вещи усиливают аргументы тех, кто уже давно выступает за блокирование социальных сетей под предлогом защиты безопасности, нравственности и личной жизни граждан. Эти предложения, кстати, часто звучат из околовластных структур.

И последние события дают дополнительные козыри сторонникам запретов в Интернете.

В этом смысле провокация вполне может сработать. Но в конечном итоге, это Азербайджану может нанести больший удар, чем сами акции протеста, запятнать международный имидж страны.

Свобода Интернета – это визитная карточка и показатель цивилизованности страны на международной арене.

Попытки ограничения facebook, twitter были в других странах, в том числе братской Турции. Но это больше приносило вреда, чем пользы, и от этой затеи либо отказывались, либо ограничения, если были введены, быстро отменяли.

Отключать или блокировать отдельные социальные сети абсолютно неэффективно, поскольку злонамеренные силы очень быстро переключатся на другие платформы в Интернет. Отключить же сеть полностью – это все равно, что поставить страну в один ряд с одиозной Северной Кореей. И вообще нет смысла, из-за тех, кто использует социальные сети в негативных целях, блокировать в целом платформы.

С таким же успехом, можно отменить езду на автомобилях, из-за того, что кто-то занимается автохулиганством…

Интернет и социальные сети принесли людям массу удобств, облегчили коммуникации и взаимодействие между ними, создали преимущества торговле и услугам, способствовали обмену идеями, создали возможности для работы на расстояниях. Этот перечень можно продолжить.

Одним, словам, полезность интернета и социальных сетей – это аксиома, не требующая доказательств.

В то же время, социальными сетями активно пользуются разрушительные силы – террористические, криминальные сети, отдельные государства в реализации своих агрессивных планов в отношении других стран.

Для борьбы с этим, конечно, возможно определенное государственное регулирование, совершенствование законодательство, применение систем по идентификации пользователей. Также возможны тщательные мониторинги социальных сетей, международное взаимодействие с зарубежными партнерами по выявлению злоумышленников и привлечению их к ответственности.

То есть бороться с терроризмом и преступностью, не блокируя социальные сети возможно. Об этом свидетельствует и опыт Израиля, Западных государств, сталкивающихся с террористическими угрозами. Поэтому, если у каких-то чиновников, депутатов появится соблазн воспользоваться ситуацией и инициировать блокирование социальных сетей для ограждения себя от критики, то это будет «медвежьей услугой» власти. Они в очередной раз «подставят» руководство Азербайджана, поскольку запрет социальных сетей бросит тень на политику последних лет по развитию инфраструктуры Интернета, обеспечению доступности к нему на всей территории страны, нанесет непоправимый ущерб международному авторитету государства.

Такой шаг будет означать и достижение цели провокации в Гяндже, которая могла быть спланирована синхронно из-за рубежа и внутри страны.

Остается надеяться, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование и доберутся до самих глубин этого дела.

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