Собирали по крупицам: представлено «Полное собра­ние сочинений» Мирзы Шафи Вазеха

В Баку состоялась презентация восемнадцатого по счету издания проекта «Халг Аманаты»,

(«Народное Достояние»), осуществляемого Халг Банком.

Как сообщает #, очередной проект посвящен творческому наследию великого азербайджанского поэта, мыслителя, просветителя и педагога Мирзы Шафи Вазеха.

Произведения азербайджанского поэта, его «песни» в течение 40 лет, прошедших после их публикации в Германии в 1850 и 1851 годах издавались ни много ни мало – 145 раз, были переведены на многие европейские языки и снискали автору поистине мировую славу.

Учитывая особенности коммуникации, и, в целом, реалии того времени, сегодня трудно представить масштабы славы Мирзы Шафи в Европе.

Выдающийся музыкант своего времени, русский пианист и композитор Антон Рубинштейн написал цикл романсов на 12 стихотворений Мирзы Шафи.

Эта работа в 1855 году была с восторгом встречена знаменитым венгерским композитором Ференцем Листом, который оказал поддержку в издании этих романсов, быстро обретших популярность в Европе под названием «Персидские мотивы».

Впоследствии тексты этих романсов были переведены с немецкого языка на русский великим композитором Петром Чайковским и с большим успехом исполнялись легендой мирового оперного искусства Федором Шаляпиным.

5 ноября 1887 года на улицах Берлина были вывешены афиши, извещавшие о том, что в театре Фридриха Вильгельма состоится представление оперетты композитора Карла Мильокера «Песни Мирзы Шафи» (авторство либретто принадлежало Эмилю Полу).

О произведениях Вазеха в своих письмах положительно высказывались Толстой и Тургенев.

Как рассказали # создатели проекта «Халг Аманаты», «Полное собрание сочинений» Мирзы Шафи Вазеха стало одним из самых сложных в практике коллектива.

Более чем 5 лет над книгой трудились многочисленные специалисты из разных стран. Контент собирали буквально по крупицам, переводя с одного языка на другие.

«Без сомнения, этот труд станет отправной точкой к воссоединению творческого наследия гянджинского мудреца с читателем», — говорилось на презентации проекта.

Книга издана на трех языках — азербайджанском, русском и немецком и включает в себя все идентифицированные специалистами произведения поэта.

Наследие Мирзы Шафи Вазеха на немецком языке — учитывая все поэтические тексты, вошедшие в три книги Боденштедта – составляют 351 стихотворных произведения.

Произведений, переведенных на русский язык, выполненных преимущественно Н.Гребневым и Л.Мальцевым – около 400.

Около половины из них, это различные версии переводов одних и тех же стихотворений. Однако, наряду с оригиналами произведений, число переводов на азербайджанский язык никогда не превышало 100 стихотворений.

Все стихотворения, написанные старонемецкой графикой, были переложены на современный немецкий алфавит. Затем они были сопоставлены со стихотворениями, переведенными с персидского языка, со всеми существующими ныне переводами Вазеха на азербайджанский и русский языки.

Были определены недостающие на двух языках стихотворения и подготовлен их подстрочный перевод на азербайджанском и русском языках.

Вместе с тем уже существующие стихотворения на азербайджанском и русском языках также были сопоставлены и определены имеющиеся в них «пробелы».

Наконец, был подготовлен подстрочный перевод 270 стихотворений на азербайджанском, 180 стихотворений на русском и 15 стихотворений на немецком языке, после чего был выполнен их художественный перевод.

В процессе подготовки данного издания творческая группа тесно сотрудничала со специалистами по немецкому языку, азербайджанскими учеными – исследователями творчества Мирзы Шафи Вазеха: профессором Акифом Байрамом, профессором Фахраддином Вейсалли, Вилаятом Гаджиевым, Юсифом Саваланом. Неоценимая помощь в осуществлении проекта была оказана литераторами и переводчиками из Германии – Орханом Арасом и Карлом Г. Киелем в изложении немецких текстов современным алфавитом и в подготовке художественных переводов на немецком языке.

Кроме того, была проделана большая работа видным русским поэтом, много лет активно занимающимся переводами восточной поэзии на русский язык, Михаилом Синельниковым, подготовившим основную часть новых переводов на русский язык, а также азербайджанскими поэтами и переводчиками Ниджатом Мамедовым, автором основной части новых подстрочных переводов и художественных переводов некоторых стихотворений, и Алиной Талыбовой, художественным редактором русской версии издания и переводчиком некоторых стихотворений.

Наряду с переводами названных выше переводчиков в книгу включены некоторые известные переводы Н. Гребнева, Л. Мальцева, Ф. Калугина, Б. Маркова,С. Надсона, И. Продана, И. и А. Тхоржевских, П. Чайковского, Н. Эйферт, П. Якубовича, А. Шеллер-Михайлова и В. Луговского.

На родном же языке кроме его оригинальных произведений, читатели прочтут Вазеха в переводах Халила Рзы Улутюрка, Балаша Азероглу, Аслана Асланова, Азада Яшара, Пюнхана Азимли и Юсифа Савалана.

После завершения работы над переводами и текстами встала задача композиционной «расстановки» стихотворений Мирзы Шафи Вазеха, точнее, определения принципов составления «Полного собрания сочинений» поэта.

В первой из четырех условных книг, были собраны стихотворения Вазеха, написанные им на родном азербайджанском языке, за ними следуют стихотворения поэта на персидском языке.

Во второй книге собраны стихотворения Вазеха, включенные в книгу «1001 день на Востоке» – первую книгу стихов Вазеха, изданную в Германии.

В третью книгу были включены стихотворения, вошедшие ранее в сборник «Песни Мирзы Шафи», и, наконец, в четвертую книгу включены стихотворения, вошедшие в сборник «Из наследия Мирзы Шафи».

В версиях на азербайджанском и русском языках циклы или подзаголовки сохранены в соответствии с немецкой версией.

В предисловии к изданию известный поэт Салим Бабуллаоглу отметил, что выход книги совпал с 225 летием со дня рождения поэта: «Мы сегодня впервые отмечаем эту дату «Полным собра­нием сочинений» Мирзы Шафи Вазеха», — написал он.

Напомним, что проект «Народное Достояние» осуществляется с 2010 года и служит делу сохранения и передачи будущим поколениям культурного наследия нашего народа.

Книги, изданные на трех языках — азербайджанском, английском и русском, дарятся высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам Азербайджана за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также распространяются среди ценителей культуры Азербайджана безвозмездно.

За прошедшие годы в рамках проекта были изданы художественные альбомы и организованы выставки работ народных художников Беюкаги Мирзазаде, Микаила Абдуллаева, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Надира Абдуррахманова, Халиды Сафаровой и Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Алекпера Рзакулиева, Кямала Ахмеда, Фазиля Алиева, Геннадия Брижатюка, Рзы Мамедова, Горхмаза Суджаддинова, талантливого скульптора-шехида Самира Качаева, а также вышли в свет избранные сочинения Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Микаила Мушфига, Халила Рзы Улутюрка, книга «Монеты Азербайджана» видного ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли а также трехтомник «Антология ашугской литературы».

На мероприятии выступили вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, доктор филологических наук, директор Института литературы им. Низами академик Иса Хабиббейли, депутат Милли Меджлиса, руководитель центра «Ататюрк», академик Низами Джафаров, известный поэт, переводчик поэзии Вазеха на русский язык Владимир Синельников, профессор из Германии Орхан Арас, Гамлет Исаханлы, и др.

В своих выступлениях они поблагодарили Халг Банк за проект «Народное Достояние» и творческий коллектив за великолепно исполненную работу, назвав книгу «ценнейшим подарком для литературы Азербайджана и культуры в целом».