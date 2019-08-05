Со своим «уставом» в чужой монастырь

В городе Черновцы полиция выясняет обстоятельства инцидента в одном из спальных районов города, где во время спора четверо мужчин получили телесные повреждения и, как следствие, один из них скончался в больнице. Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Как отмечается вечером 3 августа 2019 года в спальном районе вблизи Черновицкого завода «Гравитон» возник конфликт между пятью мужчинами. Во время инцидента двое участников получили проникающие ножевые ранения и в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение больницы, где один из пострадавших в результате полученных телесных повреждений скончался.

Еще двое пострадавших также получили незначительные телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается. По данному факту следователи начали три уголовных производства. В частности, два — по фактам умышленного причинения тяжких телесных повреждений (части 1 и 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины), еще одно — по факту совершения хулиганства (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).

Работники полиции задержали одного из участников инцидента, повлекшего смертельные телесные повреждения. Сейчас полицейские осуществляют первоочередные следственные действия. По информации газеты “Молодой буковинец», драка с применением холодного оружия возникла между азербайджанцами. Также отмечается, что от ударов ножа погиб молодой парень, тогда как его соперник, которого тоже ранили, был постарше.

Такая вот неприятная история. Увы, она, мягко говоря, не уникальна. Случаев, когда приехавшие в Украину азербайджанцы устраивали разборки между собой, порой заканчивавшиеся смертельным исходом, немало. Жертвами таких разборок в свое время были даже лидеры азербайджанских диаспорских организаций. И заказчиками нападений на них, покушений были опять же свои, азербайджанцы. А сколько случаев, когда азербайджанцы кидают в Украине азербайджанцев на деньги?! А сколько примеров того, как они нарушают законы Украины?! К сожалению, очень много. И все это, как ни крути, формирует негативное мнение об Азербайджане в Украине. Потому, что мнение о любой стране складывается на основе общения с ее гражданами, временно или на постоянной основе проживающих в ином государстве.

И тут уже не помогут никакие рекламные ролики о красотах Азербайджана, рассуждения политиков о крепком и взаимовыгодном политическом и экономическом диалоге между Баку и Киевом. Тут и наши диаспорские организации что-то изменить не в силах. Наоборот, они итак делают все возможное, дабы минимизировать негативный эффект деятельности многих наших сограждан, приезжающих в Украину по разным причинам и на разное количество времени.

Достаточно вспомнить ситуацию, когда именно оперативная реакция Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) помогла быстро найти азербайджанских студентов, обучавшихся в одном из киевских вузов, которые попали в скандал, связанный с их хамским поведением, угрозами в адрес местных активистов, боровшихся с проблемой незаконной парковки. Среди этих ребят провели разъяснительную работу, они осознали свою вину и извинились перед активистами.

Но ведь на всех азербайджанцев, считающих нормальным приезжать «со своим уставом в чужой монастырь» просто не хватит диаспорских организаций. И патриотизма отдельно взятых добропорядочных и законопослушных азербайджанцев, что давно проживают в Украине, тоже не хватит. Наоборот, они порой сами страдают от количества случаев, которые им приходится разруливать.

К примеру, один довольно известный в Украине азербайджанец, назовем его Мамед, помог, по просьбе бакинских друзей, некоему нашему соотечественнику, которого не хотели впускать в Украину. А не хотели потому, что он не был в состоянии изъясняться по-русски, по-украински или по-английски. Соответственно, он не сумел объяснить украинским пограничникам в аэропорту «Борисполь» цели своего прилета, не сумел назвать, где он собирается оставаться все это время. Денег при себе у него практически не было, как и обратного билета в Баку.

Только после того, как вмешался Мамед, ставший гарантом пребывания задержанного в аэропорту азербайджанца, его пропустили в Киев. Но, с того момента телефон Мамеда начал просто разрываться от звонков совершенно незнакомых ему ребят, которые имели ровно те же проблемы, что и тот паренек, которого тормознули в «Борисполе». Сработало, будь оно не ладно, «сарафанное радио». В итоге, Мамед вынужден был сменить номер телефона — ну не в состоянии он был выдержать такой шквал просьб со стороны неведомых людей, которые прилетают в Украину без денег, обратного билета и не владея никаким иным языком, кроме родного азербайджанского.

Отсутствие документов, какое-то пренебрежение к необходимости их получать — привычное дело даже для азербайджанцев, родившихся и давно живущих в Украине. Вы не поверите, но есть тут и те, кто до сих пор носит советский паспорт. Как они живут в Украине — просто загадка. Зато, когда у них возникают проблемы, которых могло бы не быть при соблюдении прописных правил, эти дамы и господа начинают возмущаться, требовать помощи чуть ли не от президента Азербайджана. Кстати, напоследок, о специфике просьб и обращений среди проживающих в Украине азербайджанцев. На «горячую линию» посольства Азербайджана в Украине позвонил как-то возмущенный житель одного из местных городов. Он кричал, он вопил, он возмущался и ругался. В чем дело? Звонивший утверждал, что он и его друзья стали жертвами наездов на них со стороны проживавших с ними в одном городе армян. «Куда это посольство смотрит? Есть вообще хозяин этой конторы? Мало того, что армяне Карабах оккупировали , так теперь они у азербайджанцев в Украине дома и машины отбирают», — гремело в трубке.

Оказалось, впрочем, что увязывать оккупацию Арменией 20% территории Азербайджана с его историей как-то не получается. Потому, что квартиры и машины свои он и его друзья проиграли армянам в карты. Ну и, естественно, те пришли за выигрышем. А наши, в условиях необходимости выплаты карточного долга, решили вспомнить о потере Карабаха и возмущались бездействием посольства Азербайджана. На вопрос о том, зачем они вообще сели играть в карты с армянами, не был получен вразумительный ответ. При этом, на предложение приехать в посольство, чтобы написать заявление, от которого и стоит «плясать», жалобщики гордо отказались. Мол, посол на то и посол, чтобы самолично приехать к ним в город и решить проблему карточного долга перед армянами. Вам смешно? Мне же грустно. В том числе и потому, что проживающие в Азербайджане украинцы, в том числе и граждане Украины, таких «чудес» не вытворяют.