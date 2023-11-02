Пример того, сколь нелепо и пошло выглядят те, кто норовят пробраться со своим уставом в чужой монастырь продемонстрировал Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. О чем идет речь? О том, что Верховная рада Украины 19 октября приняла в первом чтении законопроект № 8371 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций», связанных с Русской православной церковью. За соответствующее решение проголосовали 267 депутатов.

Законопроект был подготовлен правительством Украины и внесен в парламент еще в январе 2023 года. Он предусматривает запрет в Украине деятельности церквей, руководство которых находится в государстве, ведущем вооруженную агрессию против страны. В пояснительной записке отмечается, что законопроект необходим для «обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку», а также для «содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов».

Фактически речь идет о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Хотя после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину УПЦ заявила о своей независимости от Русской православной церкви, в Киеве считают, что она не порвала связи с Москвой. Кроме того, в последнее время против ряда священников УПЦ были возбуждены уголовные дела, связанные с их поддержкой действий России.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, по заказу украинского издания «Зеркало недели», более 40 процентов украинцев не могут простить УПЦ МП проповедей «русского мира», связей с российскими спецслужбами и поддержку на протяжении восьми лет, с 2014 года, российского нарратива о якобы «гражданской войне» в Украине. Как человек, проживающий в Украине, со всей ответственностью могу заявить о справедливости обвинений против УПЦ МП. По сути, это филиал РПЦ в Украине, что нелепо , после всех тех бед, что Россия принесла в Украину. И после того, как РПЦ многократно и открыто благословляла российских оккупантов на войну в Украине.

В любом случае, уж точно не католикосу всех армян Гарегину II выступать со своими советами, о которых его в Украине никто не просил. Тем не менее, он вычленился. Католикос всех армян утверждает, что «закон о запрете Украинской православной церкви, если он будет принят на Украине, нарушит единство и гармонию духовной жизни в Православной церкви». И это еще не все.

Гарегину II кажется, что «законопроект о деятельности религиозных организаций своими положениями создаст новые нежелательные настроения среди верующих». О, как! Католикос всех армян обеспокоился об украинских верующих! И это при том, что Армянская апостольская церковь принадлежит не к числу Поместных православных церквей, а к числу Древних восточных церквей, и, соответственно, к вопросу Томоса, канонов Православной Церкви, имеет лишь опосредованное отношение.

Армяне- монофизиты. Монофизитство — это христологическое учение, сущность которого состоит в том, что в Господе Иисусе Христе только одна природа, а не две, как учит Православная Церковь. Исторически оно появилось как крайняя реакция на ересь несторианства и имело не только догматические, но и политические причины. Порой и вовсе звучит утверждение, что армяне являются еретиками, а соединение с ними возможно только при условии осуждения ими их заблуждений и возвращения к Православной Церкви.

На этом фоне речи Гарегина II звучат еще более нелепо, неуместно, кощунственно. По сути, он призывает украинцев прислушаться к голосу еретика, к тому же ратующего за шаги, которые приветствуются РПЦ, священники которой порой даже вставать отказывались, когда шла панихида погибших по вине России украинских воинов. И это при том, что авторитет Гарегина II в Армении снижается. Ведь, он не раз выступал с провокаторскими речами, обвиняя действующую армянскую власть в нежелании и далее воевать с Азербайджаном. Да, ААЦ исторически поддерживала армянские территориальные претензии к соседним государствам, она поощряла сепаратистов и террористов. И вспоминая все это, берешься за голову от наглости, с которой Гарегин II пытается пролезть со своим уставом в чужой монастырь.