Смерть мифов российской пропаганды

Что и говорить, российским пропагандистам всех видов и мастей не позавидуешь. Украинские выборы загнали их в глухой тупик, и как из него выйти не может в Москве сказать никто.

В самом деле. Краеугольные камни мифов и легенд об Украине в результате первого тура президентских выборов оказались мягкими как песок, он в свою очередь рассыпается и все здание накренилось на опасный угол.

Украинский ЦИК утром 1 апреля, и тут не до смеха во всех смыслах, начал хоронить миф о «кровавой киевской хунте». Это же до какого кровавого состояния нужно хунте довести страну, чтобы в ней впервые за многие годы прошли демократичные и прозрачные выборы без административного ресурса, вбросов и фальсификаций. И это не только выводы наблюдателей, но и подтверждено математическими выкладками. Тут нечем крыть, так как квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов независимо от политического строя и желания больших и малых диктаторов.

В Москве явно готовились не признавать результаты выборов со ссылкой на их недемократичность. Уже все пропагандистские орудия большого калибра на федеральных телеканалах были заряжены снарядами и вдруг такая незадача. В последний момент пропагандистскую артподготовку отменили, едва при этом успели не стать посмешищем перед всем миром.

В Государственной думе своя подготовка. Все было готово поставить на голосование, в результатах никто не сомневался, гневную резолюцию о непризнании выборов да из высокой инстанции позвонили и сказали прекратить. Как руки чесались прокричать urbi et orbi — не признаем и все тут. Пришлось срочно принимать успокоительное, чтобы несколько умерить учащенное сердцебиение.

Еще хуже положение дел у патриотической общественности. Просто в голове не укладывается как в «фашистской Украине» «укрофашисты» проголосовали за еврея Владимира Зеленского и тайных евреев Юлию Тимошенко и Петра Порошенко по фамилии Вальцман. Да еще премьер-министр Владимир Гройсман и олигархи Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. Да куда ни кинь сплошь в фашистской Украине люди с неаккуратной пятой графой. Наверное, потому что в украинских паспортах такая графа вообще отсутствует. С точки зрения русских патриотов это есть самое вещественное доказательство ненормального положения.

Однако этих патриотов и пропагандистов в полный ступор вводит ситуация когда в националистической Украине, где вроде бы преследуют русских и вообще русскоязычных патентованный националист из партии «Свобода» Руслан Кошулинский получил 1,5% голосов на выборах. Другими словами, в пределах статистической погрешности. Как сказал поэт, умом Россию не понять. Так Украину вообще невозможно представить в воспаленном мозгу патриота и государственника от Калининграда до Владивостока.

По их логике хунта должна была, да что говорить, просто обязана была всех этих кандидатов, президентов, премьеров и олигархов просто распять под крики, что пьют они кровь христианских младенцев. Родители этих младенцев, из которых выпили всю кровь или обязаны были это сделать, спокойно пошли и проголосовали за трех первых кандидатов. И ни у кого даже мысли не шевельнулось поинтересоваться их этническим происхождением. Это же до чего нужно довести народ, чтобы напрочь отбить у него охоту влезать в происхождение кандидатов до бабушки и дедушки.

От таких вопросов настоящий русский патриот может просто свихнуться. Ответы не дают ни Лавров, ни Жириновский, ни Зюганов. Об этом не пишет в своих статьях записной кремлевский интеллектуал Владислав Сурков. На них не может дать ответ патриарх Кирилл и синод Русской православной церкви. Даже Путин молчит и куда-то в очередной раз пропал. Похоже, что просто не знает, что сказать.

Конечно, первое что приходит на ум — все это заговор государственного департамента в исполнении израильской разведки «Моссад». Конечно, так думать можно, но что-то не сходится. И проблема в том, что на наших глазах умирает очередной миф о географическом разделении Украины.

Смерть этой пропагандисткой легенды в чем-то пострашнее двух предыдущих. Аксиомой в московских властных кабинетах является четкое определение, что Украина делится на пророссийский юго-восток и националистический запад. Из этой аксиомы следует два вывода.

Во-первых. Запад и юго-восток находятся в противостоянии и у них свои партии и политики.

Во-вторых. Исходя из предыдущего, Украина обречена на распад. Запад отойдет Польше и Венгрии, а юго-восток спит и видит воссоединиться с Россией. И вдруг поворот в оверштаг. Вся эта пропагандистская и политическая конструкция под протоколами ЦИК рассыпается. Да так, что русская патриотическая общественность от изумления только протирает глаза и теряет дар речи. Да и как не потерять способность издавать внятные звуки, если Зеленский получил поддержку в большинстве регионов Украины. Как на юго-востоке, так и на западе.

Еще один краеугольный камень за один день превратился в пыль. Любимые Москвой «новороссы» объединились с нелюбимыми, и это мягко сказано, «бандеровцами». Получается, что русские люди едут на Донбасс, проливают свою кровь, теряют здоровье, а кто-то гибнет, а неблагодарные «новороссы» не только не благодарят, а объединяются с теми, кого в Москве назначили их врагами. Английское слово shock в самой малой степени характеризует не только происходящее, но и состояние умов от Москвы до самых до окраин.

Как обычно бывает, вместе с так называемыми большими мифами начинают умирать и другие, более мелкие.

Старый и уже несколько поднадоевший миф о том, что Украина находится под внешним управлением, уже не работает. Вообще у московского мифотворчества несколько странная логика. Украина, даже если предположить такое, под внешним, понятно американским, управлением теряет свою независимость, а Армения от российского управления становится настолько независимой, что скоро всех в СНГ переплюнет.

Повторять снова о внешнем управлении Украиной стало как-то неудобно, поэтому миф модифицируют. Оказывается, что Зеленский — это американский проект против вроде бы надоевшего Вашингтону Порошенко. Пока этот миф запускается как-то осторожно, но если под рукой не окажется чего-то более предпочтительного, то и так сойдет. Народ российский и не такое глотал.

Больше всего сердце настоящего русского патриота греет всемирный сионистский заговор, реализованный в Украине. Об этом доходчиво рассказано в «Протоколах сионских мудрецов», но эту правдивую и такую дорогую для настоящего патриота книгу запретили большевики. Да и как не запретить, если они сами часть сионистского заговора.

Троцкий — еврей, Свердлов — еврей, мать Ленина — Мария Бланк, тоже еврейка, Берия — еврей и даже Сталин немножечко еврей. Украинцев придумали не поляки и австрийский Генеральный штаб, а сионисты и они же развалили СССР, так как Горбачев и Ельцин были их агентами. Тут даже к гадалке не ходить. Великую державу под силу развалить только агентам сионистов, «Моссада» и т.д.

У настоящих русских патриотов есть подозрение, что Путина агенты «Моссада» подменили и он организовал Майдан в Киеве, причем два раза. Чему тут удивляться, если все знают, что евреи организовали войну за независимость США и вообще придумали эту страну из эмигрантов и европейского отребья, массово переселившегося за океан.

И вся эта смерть незыблемых мифов только после первого тура президентских выборов в Украине. Что же будет после второго? Даже представить себе страшно состояние умов в Белокаменной. И вокруг нее.