Нагорному Карабаху необходимо войти в состав России, как это сделал в 2014 году Крым, заявил лидер армянской партии «Национальное единение» Арташес Гегамян в интервью местному изданию LiveNews.am.

«Арцах де-факто находится под защитой, протекторатом России. Надо найти способы, при которых будет признана независимость Республики Арцах Арменией, и дальше, арцахское руководство начнёт организацию и проведение референдума по вхождению НКР, Арцахской республики в состав России точно на тех же основаниях, на которых Крым в 2014 году воссоединился с Россией. Альтернатива этому, в лучшем случае, массовый исход армян из Арцаха и Сюникской области», — сказал он.

По словам Гегамяна, сейчас идет реализация турецких планов по захвату Карабаха и Сюникской области Армении, и действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян своими действиями способствует реализации планов Анкары и Баку.

«В апреле 2016 года («четырёхдневная война») благодаря вмешательству начальника Генштаба РФ удалось не допустить реализации планов Турции, разработанных в 2001 году. Но после этого пантюркистские, панисламские планы Эрдогана никуда не исчезли… С первого дня своего пребывания на должности премьер-министра Республики Армения Пашинян делал все, чтобы дать соответствующие поводы азербайджанскому руководству, дал шанс Ильхаму Алиеву при непосредственной поддержке Турции, с широким применением сирийских и ливийских террористов, наёмников, развязать войну против Республики Арцах», — заявил политик, напомнив про роль Израиля и его поддержку действий Азербайджана во время прошлогодней войны.

«Во время войны Пашинян не соглашался на прекращение огня, так как у него была договорённость о полной сдаче Арцаха… Хозяева бы ему не позволили согласиться на условия России, на прекращение огня. С 19 октября по 9 ноября кровь наших братьев и сыновей, которые пали во время военных действий в Нагорно-Карабахской республике, в Арцахе, полностью на совести Пашиняна», — сказал Гегамян.

Что касается действий армянских властей после войны, то, по мнению оппозиционного политика, Пашинян сейчас пытается помочь в реализации планов Алиева по окончательному закрытию карабахского вопроса, а также в создании предпосылок для будущего захвата Сюника, передает EADaily.

В ходе своего интервью Гегамян несколько раз обвинил Пашиняна в работе на ЦРУ, британскую MИ-6 и турецкую разведку. «Он не дорвался до власти, его привели к власти. В апреле-мае 2018 года в Армении был заключительный этап государственного переворота», — добавил оппозиционер.

Он считает, что для Армении настало время определяться, и заметил, что как Запад не может помочь Кипру, так он не защитит Армению от «агрессивных планов» Турции и Азербайджана.

«Надо создать все соответствующие предпосылки для вхождения Армении в Союзное государство России и Белоруссии. Это панацея от всех бед, которые несомненно придут на нашу голову со стороны турок и азербайджанцев при молчаливом согласии руководства костяка стран НАТО, в лучшем случае никого ни к чему не обязывающих заявлений», — добавил лидер «Национального единения».

В этом выступлении более всего привлекает внимание, конечно, момент, связанный с будущим Карабаха. Армянский политик в открытую призывает включить его в состав РФ, наподобие Крыма, который та оккупировала в 2014 году. Он призывает «найти способы» для какого-то подобия легитимизации присвоения Нагорного Карабаха Россией. Интересно, по своей ли инициативе «поёт» Гегамян? Зная экспансионистские устремления Москвы в отношении соседей, нельзя исключать, что эту тему армянскому оппозиционеру подкинули как раз те силы в руководстве РФ, которые и исповедуют идеи агрессивной внешней политики. Что должен предпринимать Баку, чтобы дело, не дай Бог, не дошло до какого-нибудь такого «референдума»?

На эти вопросы # ответил директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили:

— Дело в том, что сценарий, при котором «по призыву местного населения» Россия может оказать помощь в «воссоздании государственности Нагорного Карабаха с последующим его включением в состав РФ» возможен только если ухудшатся отношения между Азербайджаном, Турцией с одной стороны и Россией с другой.

Армения в этом плане потеряла свою субъектность. И армяне сами признают это. Вот поэтому, что бы там ни говорили самые разные армянские политики и политологи, я не думаю, что они могут повлиять на ход событий. Просто в Армении последние несколько лет, особенно после проигрыша в Карабахской войне, идет создание новых мифов. Когда случилась 44-дневная война, произошел разрыв шаблона. В этом плане Армения очень хочет вернуть себе ту былую самоуверенность, то пропагандистское «величие», которое было у нее, те мифы, которые создали армяне. Вот поэтому я думаю, что внутри Армении очень много разных групп и интересов, которые никак не могут принять реалии. Они до сих пор вынашивают грандиозные планы по «спасению» Карабаха, Армении, по созданию своей «супердержавы».

Если даже и был внешний толчок для заявления о присоединении Нагорного Карабаха к России, я уверен, что внутри Армении уже существовала прекрасно подготовленная почва для того, чтобы такие мысли зацвели там буйным цветом.

Но что бы ни говорил Гегамян или кто-то еще, армянские политики уже не имеют влияния на процессы в Нагорном Карабахе. Обратите внимание, последний год уже никто не говорит про статус Карабаха, про будущее Карабаха и т. д. И Минская группа ОБСЕ в своем последнем заявлении ни слова про статус не сказала. Обсуждаемые вопросы – про коридор, про кооперацию. Ереван уже отделен от карабахской тематики.

Разные тамошние деятели могут, конечно, пытаться сохранить этот вопрос на повестке дня Армении, но удастся ли им войти с этими призывами в актуальную политическую повестку России? В этом я, честно говоря, не уверен. Все возможные сценарии, которые касаются тематики Карабаха, будут определяться отношениями в треугольнике Азербайджан, Россия, Турция. Этот треугольник и станет решать, что и как будет происходить в НК. В Армении же просто есть очень сильная нужда в том, чтобы вернуть себе как минимум самоуважение.