Скончался Георгий Данелия

В Москве в возрасте 88 лет умер Георгий Данелия, сообщил РИА Новости друг семьи, фотограф Юрий Рост.

Это подтвердили в Союзе кинематографистов России. Причины пока не уточняются.

В феврале режиссера госпитализировали с воспалением легких, его состояние диагностировалось как стабильно тяжелое. Для улучшения дыхания врачи специально вводили его в искусственную кому.

Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси, вскоре семья переехала в Москву.

Окончил Московский архитектурный институт. Параллельно с работой архитектором снимался в кино, после чего в 1956 году поступил на Высшие режиссерские курсы при киностудии «Мосфильм» в мастерскую Михаила Калатозова.

В 1960 году на экраны вышла дебютная картина Данелии «Сережа». Фильм был отмечен Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Известность пришла к режиссеру в 1964 году, после выхода на экраны лирической комедии «Я шагаю по Москве».

Данелия также снял фильмы «Тридцать три», «Не горюй!», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!», «Паспорт», «Настя», «Орел и решка» и другие.