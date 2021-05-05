Скончался Народный поэт Азербайджана Фикрет Годжа

Скончался первый секретарь Союза писателей Азербайджана, народный поэт Фикрет Годжа.

По словам пресс-секретаря СПА Хаяла Рзы, поэт скончался сегодня в утренние часы. 

Аллах рехмет элесин!

Фикрет Годжа родился 25 августа 1935 года в селе Котанарх Агдашского района.

Ф. Годжа — автор большого количества стихов и поэм, отражающих общечеловеческие ценности и философию жизни. На его слова писали музыку такие выдающиеся композиторы и певцы, как Муслим Магомаев («Годы идут» — «Илляр кечир»), Полад Бюльбюльоглу («Твоя дорога» — «Сянин йолун»), Тофик Кулиев, Рамиз МиришлиМехрибан Ахмедова и многие другие.

| 2021-05-05T09:43:13+04:00 5 мая 2021, 10:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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