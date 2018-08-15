Скончался Эдуард Успенский

Знаменитый писатель Эдуард Успенский скончался во вторник, 14 августа, в Москве на 81-м году жизни.

Российский и советский прозаик и драматург, автор многочисленных произведений для детей умер у себя дома в деревне Пучково в Троицком административном округе Москвы.

Ранее у него было диагностировано злокачественное новообразование. В последние недели он не вставал с постели.

Успенский — автор детских книг «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот». По его сценариям сняты около 60 мультипликационных фильмов, включая «Трое из Простоквашино» и «Следствие ведут Колобки». Писатель являлся одним из создателей передач «Спокойной ночи, малыши! «, «АБВГДейка», «Радионяня», а также программы об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли».

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