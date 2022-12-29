Народный артист Российской Федерации, лауреат государственных премий, композитор Эдуард Артемьев скончался в возрасте 85 лет.

Как передает «news.russia», об этом сообщил его сын. Сообщается, что композитор умер от коронавируса.

Следует отметить, что Эдуард Артемьев, написавший музыку к десяткам известных советских фильмов, больше всего запомнился музыкой, написанной им к фильму Андрея Тарковского «Сталкер». В этом сочинении он использовал азербайджанский мугам «Баяты-шираз».

Знаменитый композитор также написал музыку к фильмам Андрона Кончаловского и Никиты Михалкова.