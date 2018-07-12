Синего кита убили впервые за 40 лет

Впервые за последние 40 лет было совершено убийство синего кита, находящегося под угрозой исчезновения, пишет CNN. 30-метровую особь выловила и убила китобойная компания Hvalur HF, которая принадлежит одному из самых богатых людей в Исландии Кристьяну Лофтссону.

В интернет попало видео, на котором видно, как сотрудники китобойни по очереди вскарабкиваются на спину млекопитающему и фотографируются.

Лофтссон утверждает, что сотрудники его компании убили вовсе не синего кита, а финского, вылов которого не запрещен в Исландии.

«Но если это действительно синий кит, то убийство произошло случайно», — заявил бизнесмен.

Биологи, которые рассматривали фото и видео, утверждают, что это именно синий кит. На спине можно увидеть характерные для него белые пятна. Точку в этом вопросе поставят власти Исландии, которые заказали генетическую экспертизу убитого животного. Она может занять несколько месяцев.

Добыча синих китов является незаконной во всех странах мира, начиная с 1986 года. Этому запрету предшествовали десятилетия их истребления. Только в водах Антарктики в XX веке убили 360 тысяч синих китов.

Несмотря на меры, направленные на защиту животных, сегодня в мире насчитывается, по разным оценкам, от 10 до 25 тысяч синих китов.

Синий кит — самое большое современное животное, и, вероятно, крупнейшее из всех животных, когда-либо существовавших на Земле. Его длина достигает 33 метров, а масса — 150 тонн.

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