Новая версия операционной системы Microsoft лишилась «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death). Об этом сообщает издание The Verge.

На смену данному экрану в обновленной операционной системе пришел «черный экран смерти». В остальном он остался без изменений. На экране также остался грустный смайлик, дополняющий функцию с 2016 года.

«Синий экран смерти» появился еще в начале 1990-х годов в Windows 3.0. Он активируется в случае критической ошибки операционной системы, когда компьютер не может включиться, и начинает диагностировать причину сбоя. (gazeta.ru)