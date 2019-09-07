Сильнейшие и умнейшие люди съехались в Баку, или историческое возвращение чемпионата «Что? Где? Когда?» на родину

На семнадцатый чемпионат мира по игре «Что? Где? Когда?» в Баку съехались знатоки со всего мира, в том числе и настоящие легенды элитарного клуба.

Только Азербайджан представлен 11 командами, но настоящим рекордсменом по количеству участников стала Россия: от этой страны приехали сразу 20 команд!

Чемпионат проходит в гостинице Boulevard Hotel Baku Autograph Collection.

Наша страна не впервые принимает самое крупное событие в мире интеллектуальных игр. По инициативе и при поддержке президента страны Ильхама Алиева первые три чемпионата мира — в 2002, 2003 и 2004 годах состоялись именно в столице Азербайджана. И вот история снова пишется в Баку: спустя 15 лет чемпионат мира по игре «Что? Где? Когда?» возвращается!

Решение о его проведении было принято 20 октября 2018 года: правление Международной Ассоциации Клубов «Что? Где? Когда?», на основании обращения Ассоциации интеллектуальных клубов Азербайджана и клуба интеллектуальных игр «Ичеришехер», выбрало местом проведения чемпионата мира наш город.

«Это просто невероятно! Баку вновь принимает крупнейшее международное событие, и все мы очень рады видеть уже знакомые лица, обрести новых друзей и главное, насладиться этим грандиозным интеллектуальным праздником», — говорит в интервью # Вугар Зейналов, который дебютирует со своей командой на ЧМ.

«На первых трех чемпионатах, которые прошли в Баку я присутствовал как зритель. Заметно вырос уровень организации, и команд стало больше в два раза! Очень нравятся вопросы! Настрой у нас боевой, что – нибудь обязательно выиграем…», — говорит он.

В церемонии открытия чемпионата выступили министр молодежи и спорта Азад Рагимов, министр налогов Азербайджана, один из первых игроков московского клуба «Что? Где? Когда?» Микаил Джаббаров, глава оргкомитета чемпионата Александр Рубин, подчеркнувший, что Азербайджан является родиной чемпионата мира по игре «Что? Где? Когда?».

«То, что мы вернулись в Азербайджан – это очень символично, потому что, когда мы начинали, было около 20 команд, а сегодня 75 команд из 29 стран. Это, конечно, абсолютный рекорд. Попасть в эти 75 команд было сложно, было гораздо больше желающих, и нам пришлось провести отбор», — заявил он.

Президент международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», российский телеведущий, режиссер и продюсер Андрей Козлов пожелал участникам честной и справедливой игры:

«И пусть победит сильнейший и умнейший», — резюмировал он.

На церемонии открытия было также показано видеообращение генерального директора телекомпании «Игра-ТВ», почетного президента Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» и соавтора игры Натальи Стеценко.

«Если бы в Баку не начали проводить чемпионаты мира по «Что? Где? Когда?» и не поддержали бы их проведение в дальнейшем, то вряд ли эта инициатива вообще прижилась бы. Все мы помним, что первый чемпионат мира прошел в 2002 году при поддержке президента Гейдара Алиева, а сегодня движение интеллектуальных игр активно поддерживает президент Ильхам Алиев. Для всех нас Баку — это то место, куда всегда хочется возвращаться», — обратилась Стеценко к участникам игры.

Команда Тимофея Загребского из Франции в этом году дебютирует на чемпионате мира по «Что? Где? Когда?». Участник сборной Елена Сновецкая в интервью # признается, что Баку не просто радует, а восхищает: «Прекрасная организация чемпионата, все выполнено на высочайшем уровне! Мы надеемся, что покажем достойную игру, будем стараться, но понимаем, что сюда приехали очень сильные команды, поэтому борьба будет нелегкой. Получили колоссальное удовольствием от города – чистый, красивый, вокруг доброжелательные люди… Надеемся снова вернуться сюда», — говорит она.

В отличие от французов, команда Руслана Желсеидова из Казахстана – частый гость в Баку. Игрок команды Антон Горский рассказал #, что Баку как всегда умеет удивлять и радовать:

«Помню, как в первые свои приезды сюда мы не могли нагуляться, насмотреться. Часами бродили в Ичери шехер… Впечатлений набрались, теперь просто наслаждаемся. Так что, мы вполне хорошо ориентируемся в вашем городе. На чемпионат приехали хорошо подготовленными, надеемся на выход в группу А», — делится знаток своими впечатлениями с корреспондентом «Зеркало».

Капитан команды «Бакинская жемчужина» Аян Баширзаде в интервью # заявила, что азербайджанские игроки интеллектуальной игры невероятно мотивированы успехом команды Балаша Касумова в играх элитарного клуба «Что? Где? Когда?»:

«Приятно осознавать, что одной из лучших команд элитарного клуба сегодня является команда Балаша Касумова и в ней играют сразу три азербайджанца. Очень рады, что чемпионат мира по ЧГК вновь вернулся в Баку, потому что не все команды из Азербайджана имели возможность выезжать на соревнования в другие страны. У нас есть сильные команды и большой потенциал. Наша команда, к примеру, в 2015 году заняла второе место на международном турнире в Батуми. Мы нацелены на то, чтобы достойно представлять свою страну и делать это на высоком уровне», — отметила А.Баширзаде.

Чемпионат продлится до 8 сентября. В общей сложности командам предстоит ответить на 120 вопросов.

Организатор мероприятия — Ассоциация Интеллектуальных Клубов Азербайджана по лицензии телекомпании «ИГРА-ТВ», финансовую и организационную поддержку чемпионату оказывает министерство молодежи и спорта Азербайджана.