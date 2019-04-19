Шесть кораблей НАТО вошли в польскую Гдыню

Шесть кораблей 1-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в порт города Гдыня на севере Польши. Как передает ТАСС, об этом сообщило в пятницу Польское телевидение.

Среди них — фрегаты и эсминцы из Великобритании, Германии, Испании, Польши, США, Турции. Сообщается, что корабли прибыли в польский порт с рабочим визитом и пробудут в Гдыне до вторника. В отдельные дни и часы все желающие смогут подняться на борт трех из них.

1-я постоянная военно-морская группа НАТО входит в состав Сил реагирования НАТО. На постоянной основе дежурства в группе несут военные корабли США, Канады, Великобритании, Германии и Нидерландов, а на ротационной — Бельгии, Дании, Испании, Польши и Португалии. Их главная задача — сохранять готовность к реакции на любую кризисную ситуацию на море.